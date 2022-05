Omicidio Niccolò Ciatti: Cassazione annulla scarcerazione del ceceno (Di venerdì 20 maggio 2022) Era il 29 dicembre scorso quando la Corte di Assise di Roma dispose la scarcerazione del presunto assassino di Niccolò Ciatti, il giovane di Scandicci (Firenze) vittima di un pestaggio mortale nell’agosto del 2017. L’Omicidio si consumò in una discoteca in Spagna, a Lloret de Mar. A distanza di cinque mesi, la Cassazione ha annullato il provvedimento della Corte di Assise di Roma: il ceceno Rassoul Bissoultanov non andava scarcerato. L’Omicidio di Niccolò Ciatti: decisione della Cassazione Le motivazioni della Cassazione che si è espressa sulla scarcerazione del presunto assassino di Niccolò Ciatti, accusato di aver sferrato il calcio ... Leggi su chihaucciso (Di venerdì 20 maggio 2022) Era il 29 dicembre scorso quando la Corte di Assise di Roma dispose ladel presunto assassino di, il giovane di Scandicci (Firenze) vittima di un pestaggio mortale nell’agosto del 2017. L’si consumò in una discoteca in Spagna, a Lloret de Mar. A distanza di cinque mesi, lahato il provvedimento della Corte di Assise di Roma: ilRassoul Bissoultanov non andava scarcerato. L’di: decisione dellaLe motivazioni dellache si è espressa sulladel presunto assassino di, accusato di aver sferrato il calcio ...

