Oltre 4mila per assistere Agamennone, al via stagione al Teatro greco (Di venerdì 20 maggio 2022) Scenografia suggestiva, nel magico Teatro greco di Siracusa, per l'Agamennone di Eschilo, che ha aperto la cinquantasettesima stagione di rappresentazioni classiche. Oltre 4mila persone, tantissime le scolaresche, hanno assistito al debutto dello spettacolo per la regia di Davide Livermore, che ha segnato il ritorno del Teatro a capienza quasi piena dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia. Come fondale del palcoscenico, Livermore ha voluto un grande specchio che riflette l'immagine del pubblico seduto sulle gradinate scavate nella roccia; le immagini di due grandi schermi circolari enfatizzano la tragedia; mentre si dipana, orrore dopo orrore, la vicenda che vede Agamennone tornare da eroe per aver sconfitto i troiani, ma consumarsi, al ...

