Oggi, nel 1873 sono stati brevettati i Blue Jeans (Di venerdì 20 maggio 2022) Il termine ‘Blue Jeans’ deriva dal francese “bleu de Gênes” ovvero “blu di Genova”, in quanto il tessuto proveniva dalla Repubblica Marinara di Genova. Solo nel 1871 è reinventato, per come lo conosciamo Oggi, da un sarto: Jacob Davis. Lo stesso Davis, il 20 Maggio 1873, lo brevettò con il nome “Levi Strauss”. Scopriamo la storia dell’icona dell’abbigliamento casual per eccellenza. La storia del ‘Blue Jeans’ Fin dal medioevo Genova ha ricoperto un ruolo molto importante per quanto riguarda l’esportazione di manufatti liguri realizzati su materie prime locali oppure importate: tessuti di lana, di seta, di lino, di cotone o di fustagno. Nel XV secolo la città di Chieri produce un tipo di fustagno di colore blu che esportato attraverso il porto di Genova. Questo particolare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Il termine ‘’ deriva dal francese “bleu de Gênes” ovvero “blu di Genova”, in quanto il tessuto proveniva dalla Repubblica Marinara di Genova. Solo nel 1871 è reinventato, per come lo conosciamo, da un sarto: Jacob Davis. Lo stesso Davis, il 20 Maggio, lo brevettò con il nome “Levi Strauss”. Scopriamo la storia dell’icona dell’abbigliamento casual per eccellenza. La storia del ‘’ Fin dal medioevo Genova ha ricoperto un ruolo molto importante per quanto riguarda l’esportazione di manufatti liguri realizzati su materie prime locali oppure importate: tessuti di lana, di seta, di lino, di cotone o di fustagno. Nel XV secolo la città di Chieri produce un tipo di fustagno di colore blu che esportato attraverso il porto di Genova. Questo particolare ...

