Oggi a Viareggio la convention annuale Satec di Confindustria | ok a bilancio 2021

Roma, 20 mag. (Labitalia) - Aperta Oggi a Viareggio, presso il Principino Eventi, la convention Satec di Confindustria Nautica, momento annuale di incontro delle aziende associate e importante occasione di confronto per gli imprenditori e gli operatori del settore, le istituzioni e la stampa. Nel corso dell'Assemblea privata dei Soci, il presidente Saverio Cecchi ha confermato con orgoglio "anche nel 2021 una crescita dell'Associazione che si è accompagnata a una crescita del settore reattiva e solida, con positive prospettive anche per l'anno nautico in corso. E non è poco, dati gli scenari economico-politici che stiamo attraversando". L'Ufficio Studi ha presentato i risultati di un'indagine effettuata su un campione significativo di aziende associate in merito ...

