Oftalmologia | il collirio che può rivoluzionare il post - cataratta

(Di venerdì 20 maggio 2022) Al summit "Il coraggio di cambiare", organizzato a Roma dalla società farmaceutica Ntc, 28 tra i massimi esperti italiani di oculistica hanno incontrato i loro colleghi per discutere delle ultime ...

Il nuovo, il primo al mondo sviluppato dall'italiana Ntc, invece: "Le cose che cambiano sono essenzialmente due: un fluorochinolonico (levofloxacina, ndr) e un cortisonico (desametasone, ndr)...... la levofloxacina, con il desametasone, cortisonico di riferimento in. Per dimostrare l'efficacia del, Ntc ha ideato e condotto Leader7, uno studio clinico di fase 3, ... La presbiopia può essere corretta con un rivoluzionario collirio: come funziona Roma, 20 mag. (askanews) - Al summit 'Il coraggio di cambiare', organizzato a Roma dalla società farmaceutica Ntc, 28 tra i massimi esperti ...Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - Si tiene oggi a Roma 'Il coraggio di cambiare. La moderna gestione del paziente nel post-cataratta', incontro organizzato da Ntc, azienda farmaceutica italiana speci ...