Oftalmologia | il collirio che può rivoluzionare il post-cataratta

(Di venerdì 20 maggio 2022) Al summit "Il coraggio di cambiare", organizzato a Roma dalla società farmaceutica Ntc, 28 tra i massimi esperti italiani di oculistica hanno incontrato i loro colleghi per discutere delle ultime novità in tema di chirurgia della, tra cui i vantaggi di unche potrebbeil trattamento-operatorio. "Abbiamo una terapia che dura soltanto una settimana, quattro somministrazioni, in realtà sono 28 gocce che il paziente deve prendere, è difficile che possa sbagliare una prescrizione di questo tipo", ha spiegato Sergio Solarino, medico oculista di Cagliari. La terapia farmacologica nel-operatorio si basa da anni sull'utilizzo standard ed obsoleto di colliri antibiotici e steroidi per almeno 14 giorni, con il rischio di indurre antibiotico resistenza, spiegano gli ...

Advertising

Il nuovo, il primo al mondo sviluppato dall'italiana Ntc, invece: "Le cose che cambiano sono essenzialmente due: un fluorochinolonico (levofloxacina, ndr) e un cortisonico (desametasone, ndr)...... la levofloxacina, con il desametasone, cortisonico di riferimento in. Per dimostrare l'efficacia del, Ntc ha ideato e condotto Leader7, uno studio clinico di fase 3, ...Roma, 20 mag. (askanews) – Al summit “Il coraggio di cambiare”, organizzato a Roma dalla società farmaceutica Ntc, 28 tra i massimi esperti italiani di oculistica hanno incontrato i loro colleghi per ...cortisonico di riferimento in oftalmologia. Per dimostrare l'efficacia del collirio, Ntc ha ideato e condotto Leader7, uno studio clinico di fase 3, multicentrico, randomizzato, in cieco, a gruppi ...