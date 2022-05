Odessa italiana, soldati scavano trincee e trovano anfore romane (Di venerdì 20 maggio 2022) Kiev, 20 mag – Mentre infuria la contesa tra Russia e Ucraina per le zone di confine, specie per quelle affacciate sul Mar Nero e sul Mar d’Azov, dal sottosuolo di Odessa riaffiorano importanti reperti archeologici che riportano ad altri più antichi padroni di quelle terre. Nel corso degli scavi per la creazione di nuovi trinceramenti difensivi, infatti, i soldati della 126° Brigata di Difesa Territoriale hanno scoperto antiche anfore romane, perfettamente conservate. Odessa italiana, i soldati ucraini scavano trincee e trovano anfore romane Stando alle prime notizie, il vasellame recuperato risalirebbe al III – IV secolo d.C. ed è stato immediatamente consegnato, dal comandante di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 maggio 2022) Kiev, 20 mag – Mentre infuria la contesa tra Russia e Ucraina per le zone di confine, specie per quelle affacciate sul Mar Nero e sul Mar d’Azov, dal sottosuolo diriaffiorano importanti reperti archeologici che riportano ad altri più antichi padroni di quelle terre. Nel corso degli scavi per la creazione di nuovi trinceramenti difensivi, infatti, idella 126° Brigata di Difesa Territoriale hanno scoperto antiche, perfettamente conservate., iucrainiStando alle prime notizie, il vasellame recuperato risalirebbe al III – IV secolo d.C. ed è stato immediatamente consegnato, dal comandante di ...

Advertising

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Nel corso degli scavi per la creazione di nuovi trinceramenti difensivi, i soldati ucraini hanno scoperto antiche anfore ro… - IlPrimatoN : Nel corso degli scavi per la creazione di nuovi trinceramenti difensivi, i soldati ucraini hanno scoperto antiche a… - CiroNappi6 : @robi1943 @ilfoglio_it Ritorniamo ad Odessa, che bello, la città 'italiana' dell'Ucraina. - PenelopeVr46 : RT @avantibionda: Qui è dove un giornale, prima di entrare nel gruppo GEDI (2021), documentava una situazione di allarme neonazista per l’E… - mar__bru : RT @avantibionda: Qui è dove un giornale, prima di entrare nel gruppo GEDI (2021), documentava una situazione di allarme neonazista per l’E… -