Occhio! La backdoor degli hacker russi nei siti italiani

(Di venerdì 20 maggio 2022) Unarussa neiistituzionali. Con l’Italia glidi Mosca non stanno scherzando. La campagna di attacchi cyber contro le istituzioni italiane rivendicata dal collettivo Killnet potrebbe avere ripercussioni più gravi del previsto. A rivelarlo in un’analisi esclusiva per Formiche.net la società di cybersecurity Yoroi, che ha studiato il codice del primo attacco Ddos (Distributed denial of service) sferrato l’11 maggio contro alcunidi pubbliche amministrazioni mandando in tilt, tra gli altri, i server del Senato, dell’Istituto superiore di Sanità e dell’Aci. Il tool utilizzato da Killnet contro le istituzioni italianeUn attacco simile ha colpito giovedì notte altri portali istituzionali, ancora una volta rivendicato dalla cyber-gang Killnet, ...