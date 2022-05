Nuoto, Mondiali vasca corta 2022: sarà Melbourne la città ospitante (Di venerdì 20 maggio 2022) sarà Melbourne a ospitare i Mondiali di Nuoto in vasca corta del 2022. La 16esima edizione della manifestazione si terrà nella città dell’Australia dal 13 al 18 dicembre. Lo scenario sarà lo Sports and Aquatic Centre, all’interno dell’Albert Park, che ospiterà oltre mille atleti da più di 180 Paesi. “L’Australia ha una grande tradizione nel Nuoto– il commento del presidente della Federazione internazionale di Nuoto, Husain Al-Musallam– Siamo sicuri sarà un altro successo e siamo grati agli organizzatori”. sarà la prima volta di un Mondiale in vasca da 25 metri a Melbourne. Nel 2007 ha già ospitato i Mondiali ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022)a ospitare idiindel. La 16esima edizione della manifestazione si terrà nelladell’Australia dal 13 al 18 dicembre. Lo scenariolo Sports and Aquatic Centre, all’interno dell’Albert Park, che ospiterà oltre mille atleti da più di 180 Paesi. “L’Australia ha una grande tradizione nel– il commento del presidente della Federazione internazionale di, Husain Al-Musallam– Siamo sicuriun altro successo e siamo grati agli organizzatori”.la prima volta di un Mondiale inda 25 metri a. Nel 2007 ha già ospitato i...

