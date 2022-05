“Non vogliamo ric***oni nella nostra famiglia”: 16enne pestato a Cosenza (Di venerdì 20 maggio 2022) Quattro costole rotte, varie lesioni e il setto nasale deviato, tutto perché i suoi parenti “Non vogliono ricc***ni nella nostra famiglia”. È successo a un 16enne in provincia di Cosenza, picchiato dallo zio e da altre persone per conto del padre, proprio il 17 maggio 2022, data in cui ricorre la Giornata internazionale contro l’omofobia, bifobia e transfobia. La sua colpa, essere gay. Vi raccomandiamo... San Francisco, un poliziotto gay ottiene un risarcimento per le discriminazioni A riferire l’accaduto è stato Silvio Cilento, presidente di Arci Cosenza, con un post su Facebook, in cui denuncia pubblicamente questo grave episodio di violenza di genere: “Il 17 maggio (il 16enne, ndr) ha deciso di legare ... Leggi su diredonna (Di venerdì 20 maggio 2022) Quattro costole rotte, varie lesioni e il setto nasale deviato, tutto perché i suoi parenti “Non vogliono ricc***ni”. È successo a unin provincia di, picchiato dallo zio e da altre persone per conto del padre, proprio il 17 maggio 2022, data in cui ricorre la Giornata internazionale contro l’omofobia, bifobia e transfobia. La sua colpa, essere gay. Vi raccomandiamo... San Francisco, un poliziotto gay ottiene un risarcimento per le discriminazioni A riferire l’accaduto è stato Silvio Cilento, presidente di Arci, con un post su Facebook, in cui denuncia pubblicamente questo grave episodio di violenza di genere: “Il 17 maggio (il, ndr) ha deciso di legare ...

