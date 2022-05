Non solo Naxos e Santorini: ecco le isole Cicladi come non le hai mai viste (Di venerdì 20 maggio 2022) Durante il periodo della pandemia, la Grecia è stata uno dei paesi che ha saputo coniugare meglio le esigenze di protezione della popolazione con le aperture al turismo internazionale. Dalla scelta di vaccinare intere isole, fino alla disponibilità di tamponi gratuiti, Atene ha dimostrato di voler tenere aperti dei flussi non solo di persone, ma anche e soprattutto economici. Ora che il turismo è tornato quasi alla normalità, è tempo di tornare a guardare verso il Mar Egeo e le sue meravigliose, diffuse proposte per una vacanza estiva a suon di cultura, mare, gastronomia mediterranea e buona musica. Un mix di ingredienti che trova nelle isole Cicladi il calderone ideale dove essere mischiato. Ponte ideale tra Atene e Creta, due volti di una Grecia storica a tratti un po’ appannata, l’arcipelago del cerchio (questo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Durante il periodo della pandemia, la Grecia è stata uno dei paesi che ha saputo coniugare meglio le esigenze di protezione della popolazione con le aperture al turismo internazionale. Dalla scelta di vaccinare intere, fino alla disponibilità di tamponi gratuiti, Atene ha dimostrato di voler tenere aperti dei flussi nondi persone, ma anche e soprattutto economici. Ora che il turismo è tornato quasi alla normalità, è tempo di tornare a guardare verso il Mar Egeo e le sue meravigliose, diffuse proposte per una vacanza estiva a suon di cultura, mare, gastronomia mediterranea e buona musica. Un mix di ingredienti che trova nelleil calderone ideale dove essere mischiato. Ponte ideale tra Atene e Creta, due volti di una Grecia storica a tratti un po’ appannata, l’arcipelago del cerchio (questo il ...

