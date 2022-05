Non si trovano lavoratori? Istat: “Nel primo trimestre cala il tasso dei posti vacanti. Nei servizi è più basso che nell’industria” (Di venerdì 20 maggio 2022) Le stime Istat sul primo trimestre 2022 smentiscono che in questo momento in Italia ci sia una crescente emergenza legata a difficoltà per le aziende di trovare lavoratori. Come stanno lamentando soprattutto gli imprenditori del turismo e della ristorazione. Il tasso di posti vacanti destagionalizzato si è attestato infatti nel complesso all’1,9%: 2% per l’industria e 1,8% per i servizi. Rispetto al trimestre precedente, il tasso è sceso di 0,2 punti percentuali, pur rimanendo a livelli più alti rispetto a quelli degli ultimi anni. Per fare un confronto in Germania, stando a una recente rilevazione dell’Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung di Norimberga, il tasso è al 3,7% e i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Le stimesul2022 smentiscono che in questo momento in Italia ci sia una crescente emergenza legata a difficoltà per le aziende di trovare. Come stanno lamentando soprattutto gli imprenditori del turismo e della ristorazione. Ildidestagionalizzato si è attestato infatti nel complesso all’1,9%: 2% per l’industria e 1,8% per i. Rispetto alprecedente, ilè sceso di 0,2 punti percentuali, pur rimanendo a livelli più alti rispetto a quelli degli ultimi anni. Per fare un confronto in Germania, stando a una recente rilevazione dell’Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung di Norimberga, ilè al 3,7% e i ...

