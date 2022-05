Non è vero che in Italia si gioca troppo e di più rispetto ad altri Paesi (Di venerdì 20 maggio 2022) La Roma di Josè Mourinho (finalista di Conference League) chiuderà la stagione 2021/22 con cinquantacinque gare disputate (trentotto di campionato, quindici di Conference e due di Coppa Italia), tre in più di Inter, Juventus e Atalanta che invece termineranno la stagione con cinquantadue gare disputate a testa; a seguire, in questa speciale graduatoria, Milan e Lazio con quarantotto partite ciascuna, Napoli con quarantasette, Fiorentina con quarantaquattro, Torino e Sassuolo con quaranta. In Spagna il “primato” spetta al Real Madrid (finalista di Champions League) con cinquantasei gare totali (una in più della Roma “capolista” Italiana ma ben sei in meno di quelle totalizzate dalle Merengues nella stagione 2017/18, quando con Zidane in panchina chiusero la stagione a quota sessantadue incontri complessivi), mentre il Liverpool (anch’esso finalista di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 maggio 2022) La Roma di Josè Mourinho (finalista di Conference League) chiuderà la stagione 2021/22 con cinquantacinque gare disputate (trentotto di campionato, quindici di Conference e due di Coppa), tre in più di Inter, Juventus e Atalanta che invece termineranno la stagione con cinquantadue gare disputate a testa; a seguire, in questa speciale graduatoria, Milan e Lazio con quarantotto partite ciascuna, Napoli con quarantasette, Fiorentina con quarantaquattro, Torino e Sassuolo con quaranta. In Spagna il “primato” spetta al Real Madrid (finalista di Champions League) con cinquantasei gare totali (una in più della Roma “capolista”na ma ben sei in meno di quelle totalizzate dalle Merengues nella stagione 2017/18, quando con Zidane in panchina chiusero la stagione a quota sessantadue incontri complessivi), mentre il Liverpool (anch’esso finalista di ...

