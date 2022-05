“Non è un uomo”. Isola dei Famosi: Lory Del Santo attacca Nicolas Vaporidis. “Ho visto tutto” (Di venerdì 20 maggio 2022) Isola dei Famosi, Lory Del Santo critica Nicolas Vaporidis. Nello specifico a Lory Del Santo non era piaciuto il modo in cui ha trattato Mercedesz Henger e favorito l’allontanamento della figlia della showgirl da Edoardo Tavassi. “Non devi cadere nel loop di dare troppe spiegazioni. Quello che hai fatto prima con altre persone non riguardano questa faccenda, tu di questo non ne devi parlare più. D’ora in poi, quello che è stato prima è top secret, perché non puoi incriminare una persona per ciò che è successo prima, secondo il mio punto di vista è sbagliato”. “La tua vita privata è intoccabile, perché solo tu puoi sapere la verità sulla tua vita privata”. Mercedesz ha confidato di aver parlato nuovamente con il naufrago per chiarire. “Mi sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022)deiDelcritica. Nello specifico aDelnon era piaciuto il modo in cui ha trattato Mercedesz Henger e favorito l’allontanamento della figlia della showgirl da Edoardo Tavassi. “Non devi cadere nel loop di dare troppe spiegazioni. Quello che hai fatto prima con altre persone non riguardano questa faccenda, tu di questo non ne devi parlare più. D’ora in poi, quello che è stato prima è top secret, perché non puoi incriminare una persona per ciò che è successo prima, secondo il mio punto di vista è sbagliato”. “La tua vita privata è intoccabile, perché solo tu puoi sapere la verità sulla tua vita privata”. Mercedesz ha confidato di aver parlato nuovamente con il naufrago per chiarire. “Mi sono ...

