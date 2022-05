No, il presidente polacco non ha detto che la Polonia vuole annettere l’Ucraina occidentale (Di venerdì 20 maggio 2022) Il 9 maggio 2022 il sito Greenpass.new ha pubblicato un articolo dal titolo “Il presidente Della Polonia Parla Apertamente Dell’annessione Dell’Ucraina occidentale”. Si legge che «non è riportato in occidente, ma il presidente della Polonia ha parlato apertamente in un discorso delle ambizioni della Polonia di annettere parti dell’Ucraina occidentale». Questa presunta notizia, si legge ancora, sarebbe stata riportata dalla «Tv russa». Si tratta di una notizia falsa. Come hanno verificato i colleghi tedeschi di Correctiv, la notizia del presunto discorso pronunciato dal presidente polacco, Andrzej Duda, in cui avrebbe annunciato di voler annettere alla ... Leggi su facta.news (Di venerdì 20 maggio 2022) Il 9 maggio 2022 il sito Greenpass.new ha pubblicato un articolo dal titolo “IlDellaParla Apertamente Dell’annessione Del”. Si legge che «non è riportato in occidente, ma ildellaha parlato apertamente in un discorso delle ambizioni delladiparti del». Questa presunta notizia, si legge ancora, sarebbe stata riportata dalla «Tv russa». Si tratta di una notizia falsa. Come hanno verificato i colleghi tedeschi di Correctiv, la notizia del presunto discorso pronunciato dal, Andrzej Duda, in cui avrebbe annunciato di voleralla ...

