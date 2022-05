No a nuove armi, da Lega e M5S solo campagna elettorale? Segui la diretta con Peter Gomez (Di venerdì 20 maggio 2022) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

GuidoDeMartini : ?? ALTRE ARMI ALL’UCRAINA? NO, NE ABBIAMO GIÀ INVIATO A SUFFICIENZA ?? La politica deve ascoltare ciò che la maggior… - ilpost : Sulla tv di stato russa un ex colonnello russo ha espresso posizioni molto critiche sull’andamento della guerra in… - ilfattovideo : No a nuove armi, da Lega e M5S solo campagna elettorale? Segui la diretta con Peter Gomez - TytoAlb82433730 : RT @Davide262799331: Conte che sta andando in tutte le tv e giornali a dire che è contrario all'invio di nuove armi e poi, come ieri, vota… - kalesdaguy : RT @Davide262799331: Conte che sta andando in tutte le tv e giornali a dire che è contrario all'invio di nuove armi e poi, come ieri, vota… -