Nina Zilli pubblica il video del nuovo singolo Munsta con cui ritorna in una veste completamente inedita e rinnovata frizzante e piena di colori Disponibile su YouTube il video di Munsta, il nuovo singolo che segna l'atteso ritorno in musica di Nina Zilli, una delle artiste più energiche, interessanti e carismatiche della scena contemporanea italiana. Il brano, già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Capitol Records Italy (Universal Music Italy) ha inaugurato così in grande stile la primavera in musica di Nina in una veste completamente inedita e rinnovata frizzante e piena di colori. Poliedrica e traversale Nina Zilli, al secolo Maria Chiara Fraschetta, è un vulcano di energia estremamente contagioso, un'esplosione di grinta e solarità che trova nella musica e ...

