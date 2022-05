Netflix si mette in regola con il fisco italiano: pagherà quasi 56 milioni di euro di tasse arretrate (Di venerdì 20 maggio 2022) Netflix ha versato 55 milioni e 850mila euro all’Agenzia delle Entrate, in un’unica soluzione. La piattaforma streaming chiude così il suo contenzioso con il fisco italiano, generato da un’inchiesta della Procura di Milano e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza milanese, che ha accertato un’omessa dichiarazione dei redditi da parte del colosso. A Netflix si contesta una vera e propria «stabile organizzazione occulta di una società estera operante della Digital Economy». D’ora in poi, quindi, Netflix dovrà pagare le sue tasse, tanto più in seguito all’apertura, lo scorso gennaio, di una sede operativa in Italia: «Netflix ha costituito una società di diritto italiano che ha iniziato a ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022)ha versato 55e 850milaall’Agenzia delle Entrate, in un’unica soluzione. La piattaforma streaming chiude così il suo contenzioso con il, generato da un’inchiesta della Procura di Milano e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza milanese, che ha accertato un’omessa dichiarazione dei redditi da parte del colosso. Asi contesta una vera e propria «stabile organizzazione occulta di una società estera operante della Digital Economy». D’ora in poi, quindi,dovrà pagare le sue, tanto più in seguito all’apertura, lo scorso gennaio, di una sede operativa in Italia: «ha costituito una società di dirittoche ha iniziato a ...

Advertising

morningcloudss : @ Netflix adesso mette anche Barbie e il castello di diamanti vero? Vero? - nomar88r : Netflix che mette a disposizione The Royals è tutto il trash di cui avevo bisogno. Grazie - lisastruggletwt : questa cosa che netflix ci mette due anni a fare stagioni da tipo 8 episodi mi manda - bibby74 : @catasiempretu18 @mi_petunia @AsFerSerbia @sarabolat21 @unapelirroja @mayevalda @almudenamarcam In Italia sul catal… - RivistaStudio : Old Enough, storico programma giapponese arrivato in Italia su Netflix, mette alla prova il culto dell'infanzia che… -