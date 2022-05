Netflix ha pagato 55 | 8 milioni di euro all' Agenzia delle Entrate per sanare la posizione dal 2015 al 2019

(Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo le indagini, in quegli anni era presente una "complessa ed evoluta infrastruttura tecnologica" che consentiva adi produrre reddito d'impresa in Italia; quindi doveva versare le tasse in Italia....

Advertising

RobyTodaGioia : Stasera Netflix... Finalmente... ho pagato 5 mesi inutilmente ??????#jeru -

Inside Marketing

La recensione dell'episodio 6 della stagione 6 di Better Call Saul, disponibile suNebraska, 1984. Una giovane Kim Wexler è trattenuta nell'ufficio del direttore di un grande ...non l'ha, ...Feige ha detto che la serie è stata una mossa azzardata ma che la scommessa ha. Per il ... Le serie Marvel exarriveranno su Disney+ a giugno 16 Articolo 11 Mag L'Italia dello streaming condiviso: dati time2play su account Netflix Dalle indagini condotte è emerso che sul territorio italiano si trovava "una complessa infrastruttura tecnologica" idonea a "produrre reddito d'impresa sul territorio italiano" [LEGGI] ...Netflix fa pace con il fisco italiano: il gruppo multinazionale ha versato in un’unica soluzione di euro 55.850.513 a titolo di imposte, sanzioni ed interessi per definire ogni pendenza con il fisco i ...