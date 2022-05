Netflix: gruppo fa pace col fisco in Italia e versa 55,8 mln euro (2) (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) - Le indagini, affidate al pm Gaetano Ruta ora nelle fila della procura europea, seguono lo sviluppo di analisi preliminari fatte dalla Guardia di finanza sui principali modelli di business delle Big tech della Digital economy, "da cui era preliminarmente emersa la presenza in Italia dell'operatore estero, già a far data dal mese di ottobre del 2015". La piattaforma televisiva in streaming sviluppata da Netflix, che si avvale di una propria rete per la trasmissione dei contenuti digitali in grado di erogare il 100 per cento del traffico video del gruppo, prima dell'avvio delle indagini "non era identificata fiscalmente in Italia", spiegano gli inquirenti. L'attività di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria - svolta anche con il contributo di professionisti esperti del settore ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) - Le indagini, affidate al pm Gaetano Ruta ora nelle fila della procurapea, seguono lo sviluppo di analisi preliminari fatte dalla Guardia di finanza sui principali modelli di business delle Big tech della Digital economy, "da cui era preliminarmente emersa la presenza indell'operatore estero, già a far data dal mese di ottobre del 2015". La piattaforma televisiva in streaming sviluppata da, che si avvale di una propria rete per la trasmissione dei contenuti digitali in grado di erogare il 100 per cento del traffico video del, prima dell'avvio delle indagini "non era identificata fiscalmente in", spiegano gli inquirenti. L'attività di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria - svolta anche con il contributo di professionisti esperti del settore ...

