Netflix, accordo con le Entrate: versa 55,8 milioni di euro per il periodo 2015-2019. "Aveva stabile organizzazione occulta in Italia" (Di venerdì 20 maggio 2022) Netflix ha trovato un accordo con il fisco Italiano: chiude il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate versando 55,8 milioni di euro a titolo di imposte, sanzioni e interessi per il periodo tra 2015 e 2019. Sul gruppo californiano che distribuisce film e serie tv in streaming a pagamento, la procura di Milano e il nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf hanno condotto un inchiesta per omessa dichiarazione dei redditi, cioè per non aver versato tasse in Italia. L'intesa avviene dopo che Netflix dal 1º gennaio 2022 ha aperto una sede operativa in Italia. Da allora il canone mensile pagato dagli iscritti Italiani alla ...

