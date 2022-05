Nel promo del finale di Grey’s Anatomy 18 le prime immagini di April e Jackson di ritorno in ospedale (video e foto) (Di venerdì 20 maggio 2022) Col promo del finale di Grey’s Anatomy 18 sono state finalmente svelate le prime immagini dello speciale di due ore che concluderà la stagione in corso del medical drama, raggiungendo con l’ultimo episodio, il ventesimo, un traguardo inimmaginabile. La serie creata e prodotta dalla ShondaLand di Shonda Rhimes toccherà infatti quota 400 episodi, un record che nemmeno la sua ideatrice avrebbe mai sperato fosse possibile realizzare. Il promo del finale di Grey’s Anatomy 18, proprio per celebrare il 400° episodio della serie, si apre con una sequenza di flashback che ripropone alcuni momenti salienti della storia del medical drama, dall’amore tra Meredith e Derek al tragico addio tra Lexie e Mark. Poi una breve ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Coldeldi18 sono state finalmente svelate ledello speciale di due ore che concluderà la stagione in corso del medical drama, raggiungendo con l’ultimo episodio, il ventesimo, un traguardo inimmaginabile. La serie creata e prodotta dalla ShondaLand di Shonda Rhimes toccherà infatti quota 400 episodi, un record che nemmeno la sua ideatrice avrebbe mai sperato fosse possibile realizzare. Ildeldi18, proprio per celebrare il 400° episodio della serie, si apre con una sequenza di flashback che ripropone alcuni momenti salienti della storia del medical drama, dall’amore tra Meredith e Derek al tragico addio tra Lexie e Mark. Poi una breve ...

Advertising

BirraBaladin : ?? Oggi è la #GiornataMondialedelleApi e noi brindiamo con la nostra Mielika ?? Mielika è la protagonista del Balad… - ZigoZagoSf : RT @filomena_mimena: Buongiorno ???? Vi aspetto nel mio Sito OF - Emma21451458 : RT @isabenanti: Chi non segue una puntata di #Greysanatomy da anni ma settimana prossima farà notte solo perché nel promo del finale di sta… - Elcerro13 : RT @isabenanti: Chi non segue una puntata di #Greysanatomy da anni ma settimana prossima farà notte solo perché nel promo del finale di sta… - Veronica__3 : RT @isabenanti: Chi non segue una puntata di #Greysanatomy da anni ma settimana prossima farà notte solo perché nel promo del finale di sta… -