«Nel centrodestra ci vogliono regole chiare e rispetto per tutti». Il messaggio di Giorgia Meloni (Di venerdì 20 maggio 2022) rispetto, orgoglio di appartenenza e no a patti con la sinistra: le regole d’ingaggio di Giorgia Meloni per un centrodestra vincente. Conditio sine qua non ripartire e tentare con successo la sfida elettorale. Lo leader di Fratelli d’Italia lo dice con chiarezza, e altrettanta pacatezza, a margine di un’iniziativa elettorale a Cuneo, in cui ha ribadito nettamente: «Nelle grandi famiglie come il centrodestra. Famiglie organizzate, ci vogliono regole chiare. Ci vuole rispetto per la storia di tutti. Le regole non cambiano in base agli interessi di alcuni. E si lavora per vincere». Le regole d’ingaggio della Meloni per un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022), orgoglio di appartenenza e no a patti con la sinistra: led’ingaggio diper unvincente. Conditio sine qua non ripartire e tentare con successo la sfida elettorale. Lo leader di Fratelli d’Italia lo dice conzza, e altrettanta pacatezza, a margine di un’iniziativa elettorale a Cuneo, in cui ha ribadito nettamente: «Nelle grandi famiglie come il. Famiglie organizzate, ci. Ci vuoleper la storia di. Lenon cambiano in base agli interessi di alcuni. E si lavora per vincere». Led’ingaggio dellaper un ...

Advertising

fattoquotidiano : Dell’Utri e Cuffaro sponsorizzano il candidato sindaco del centrodestra ma a nessuno interessa. Nei quartieri domin… - SecolodItalia1 : «Nel centrodestra ci vogliono regole chiare e rispetto per tutti». Il messaggio di Giorgia Meloni… - leggoit : Regionali 2023 nel #lazio: «D'Amato in pole per battere il centrodestra». Il sondaggio Ghisleri-Adnkronos - TotiCamiolo : RT @fattoquotidiano: Dell’Utri e Cuffaro sponsorizzano il candidato sindaco del centrodestra ma a nessuno interessa. Nei quartieri domina a… - gianniaugello : RT @civcatt: Un #centrodestra plurale, meno compatto, ma potenzialmente vincente. Nel panorama attuale del centrodestra italiano emergono t… -