Nazionale Italiana, Mancini ne convoca 53 per lo stage di Coverciano (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha convocato ben 53 giocatori per lo stage della Nazionale Italiana a Coverciano Sarà uno stage decisamente corposo quello che vedrà impegnata la Nazionale Italiana a Coverciano dal 24 al 26 maggio. Il Commissario Tecnico azzurro Roberto Mancini ha chiamato infatti ben 53 ragazzi, considerati di “interesse Nazionale”. Il più esperto il portiere Vicario, il più giovane addirittura il classe 2006 Pafundi dell’Udinese. L’elenco dei convocati 1° gruppo Raoul Bellanova (Cagliari)Nicolò Cambiaghi (Pordenone)Marco Carnesecchi (Cremonese)Nicolò Casale (Verona)Giuseppe Caso (Cosenza)Alessandro Cortinovis (Reggina)Sebastiano ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Commissario Tecnico Robertohato ben 53 giocatori per lodellaSarà unodecisamente corposo quello che vedrà impegnata ladal 24 al 26 maggio. Il Commissario Tecnico azzurro Robertoha chiamato infatti ben 53 ragazzi, considerati di “interesse”. Il più esperto il portiere Vicario, il più giovane addirittura il classe 2006 Pafundi dell’Udinese. L’elenco deiti 1° gruppo Raoul Bellanova (Cagliari)Nicolò Cambiaghi (Pordenone)Marco Carnesecchi (Cremonese)Nicolò Casale (Verona)Giuseppe Caso (Cosenza)Alessandro Cortinovis (Reggina)Sebastiano ...

