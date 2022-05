“Navalny | sfida a Putin” | sul Nove il documentario dedicato al politico e attivista russo con il racconto in prima persona dell’avvelenamento

(Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo il Sundance Film Festival 2022 (dove si è aggiudicato l’Audience Award e il Favourite Award) arriva su, intv assoluta sabato 21 maggio alle 21:25, il”, con la regia di Daniel Roher (coproduzione CNN-HB) .racconta dalla viva voce del protagonista il tentato omicidio nei confronti di Alexei, l’avvocato efondatore del partito Russia del Futuro e della Fondazione Anti-corruzione e coraggioso leader dell’opposizione a Vladimir. Diretto da Daniel Roher con il ritmodi un thriller, ilsegue l’nella sua indagine in...

