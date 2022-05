Nasce l’Its meccatronica, il corso biennale post-diploma per le professioni del futuro (Di venerdì 20 maggio 2022) Un corso biennale post-diploma per diventare “Tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici industriali” l’Its della meccatronica in provincia di Como è realtà. Fortemente voluto dal Gruppo Metalmeccanici di Confindustria Como e realizzato in collaborazione con Fondazione Its Lombardia meccatronica insieme alla scuola polo Itis Magistri Cumacini, con il supporto dell’amministrazione provinciale di Como e con la condivisione dell’Ufficio scolastico territoriale di Como, il corso per diventare “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici industriali” partirà con l’avvio del prossimo anno scolastico. Sono 17 le imprese metalmeccaniche del territorio che hanno già dato adesione formale per offrire tirocini, docenze e ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 20 maggio 2022) Unper diventare “Tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici industriali”dellain provincia di Como è realtà. Fortemente voluto dal Gruppo Metalmeccanici di Confindustria Como e realizzato in collaborazione con Fondazione Its Lombardiainsieme alla scuola polo Itis Magistri Cumacini, con il supporto dell’amministrazione provinciale di Como e con la condivisione dell’Ufficio scolastico territoriale di Como, ilper diventare “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici industriali” partirà con l’avvio del prossimo anno scolastico. Sono 17 le imprese metalmeccaniche del territorio che hanno già dato adesione formale per offrire tirocini, docenze e ...

