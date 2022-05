Nardella | ' Chiamerò il ministro' Le opposizioni | ' Colpa della sinistra'

Advertising

L'intervento dei carabinieri alle Cascine (Fotocronache Germogli) Per approfondire : Articolo : Sparatoria alle Cascine: poliziotto arrestato insieme alla compagna Articolo :: "il ministro". Le opposizioni: "Colpa della sinistra" Articolo : I fiorentini e il parco delle paure "Qui è tutto in mano ai deliquenti" "Ne ho già parlato con il prefetto ieri: ...Lo ha detto il sindaco Dario. "Non è possibile che un singolo episodio di questo tipo getti un'ombra su un parco che in questi anni è migliorato molto " ha aggiunto ". Detto questo ...