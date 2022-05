Napoli | per la trequarti si valutano due nomi dalla Serie A!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 20 maggio 2022) Per ilsarà un mercato estivo molto movimentato, ed oltre alle tante trattative in uscita si pensa anche a come poter rafforzare la rosa di Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito da “Il Mattino“, il direttore sportivo del, Giuntoli, ha messo nel mirino due giocatori dellaprovenientiA: Antonin Barak e Josip Brekalo. calciomercatoPer Barak il Verona chiede circa 20 milioni di euro: la trattativa non è delle più semplici, il ceco ha offerte anchePremier League e quindi bisognerà essere molto convincenti per riuscire a strappare un sì per poi andare a trattare con la società scaligera, che al momento è alla ricerca di un nuovo ds ...