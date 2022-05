MVP Serie A | premiato Osimhen

(Di venerdì 20 maggio 2022) La legaA rende noti gli MVP dellaA TIM 2021/2022: saranno premiati nell'ultima giornata di campionato il miglior giovane portiere, difensore, centrocampista e attaccante. Le classifiche sono state stilate tenendo conto non soltanto dei dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali, in modo tale da analizzare aspetti come il movimento senza palla, le scelte di gioco, l'efficienza tecnica e fisica della squadra che permettono di valutare in maniera oggettiva la prestazione I MIGLIORI CALCIATORI DELLA STAGIONE: MIGLIOR UNDER 23: Victor( Napoli) MIGLIOR PORTIERE: Mike Maignan ( Milan) MIGLIOR DIFENSORE: Gleison Bremer ( Torino) MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Marcelo Brozovic ( Inter) MIGLIOR ATTACCANTE: Ciro Immobile ( Lazio)

