Ms. Marvel: un nuovo teaser mostra i poteri di Kamala in azione (Di venerdì 20 maggio 2022) La serie Ms. Marvel arriverà dall'8 giugno sugli schermi di Disney+ e un nuovo teaser mostra qualche dettaglio dei poteri di Kamala. Ms. Marvel sarà la prossima serie tratta dai fumetti ad arrivare sugli schermi di Disney+ e un nuovo teaser regala qualche scena in anteprima. Nel video si vede infatti la giovane supereroina scoprire i propri poteri e iniziare a mettersi alla prova. Nel filmato ci sono inoltre riferimenti a Captain Marvel, di cui Kamala è una grande fan, e qualche interazone con la sua famiglia. Nei panni di Kamala Khan/Ms. Marvel, protagonista di Ms. Marvel, ci sarà Iman Vellani, al suo esordio come attrice.

