MOVIOLA – Torino-Roma, Buongiorno ingenuo su Zaniolo: secondo rigore (Di venerdì 20 maggio 2022) La Roma trova il 3-0 all’Olimpico Grande Torino. Segna Pellegrini, ma è decisivo Nicolò Zaniolo che entra in campo e subisce fallo da rigore da Buongiorno che lo trattiene vistosamente e induce l’arbitro a concedere il penalty. Nessun dubbio, il fallo avviene in area ed è netto. Dagli undici metri non si presenta Abraham per la tripletta, ma Lorenzo Pellegrini che trova il gol del tris. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Latrova il 3-0 all’Olimpico Grande. Segna Pellegrini, ma è decisivo Nicolòche entra in campo e subisce fallo dadache lo trattiene vistosamente e induce l’arbitro a concedere il penalty. Nessun dubbio, il fallo avviene in area ed è netto. Dagli undici metri non si presenta Abraham per la tripletta, ma Lorenzo Pellegrini che trova il gol del tris. SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Torino-Roma, la MOVIOLA LIVE: ok il rigore e le ammonizioni: L'ultima moviola della stagione per Torino e Roma, imp… - zazoomblog : Moviola Torino Roma: l’episodio chiave del match - #Moviola #Torino #Roma: #l’episodio - zazoomblog : Moviola Torino Roma: l’episodio chiave del match - #Moviola #Torino #Roma: #l’episodio - AntonioTisi : 20.30, in #ZonaCesarini, @Radio1Rai e @Radio1Sport. #Calcio, @SerieA: Torino-Roma con Francesco Repice. #Moviola di… - zazoomblog : Torino Roma LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Torino #LIVE: #sintesi #tabellino -