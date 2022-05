MOVIOLA – Torino-Roma | Berisha stende Abraham | è rigore

(Di venerdì 20 maggio 2022) Altro errore della difesa del. Altro gol della, stavolta su calcio di. Sbaglia Rodriguez che sceglie un retropassaggio persu cui si fionda Tammy: il portiere arriva in ritardo el’inglese. L’arbitro assegna un calcio disacrsanto: il portiere travolge l’ex Chelsea e non tocca mai il pallone. Dagli undici metri si presentache firma il nuovo record di gol per un giocatore inglese in una singola stagione di Serie A (17). SportFace.

L'episodio chiave del match tra Torino e Roma, valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Irrati, al VAR Fabbri. Alle 20:45 Torino e Roma si sfidano allo Stadio Olimpico Grande Torino per il match della 38esima giornata del campionato di Serie A TIM 2021/22.