MIMO 2022 - Parate | appuntamenti in pista e test drive | il programma completo

(Di venerdì 20 maggio 2022) Gli organizzatori delhanno diffuso ildella manifestazione prevista dal 16 al 19 giugno. Il Milano Monza Motor Show è giunto alla seconda edizione e si prepara ad accogliere circa mezzo milione di visitatori nell'arco dei tre giorni. Per consentire a tutti di raggiungere l'evento, è stata stipulata anche una convezione con Frecciarossa, con sconti fino al 50% sul biglietto del treno. Il tagliando gratuitoPass consentirà ai visitatori di accedere a tutte le aree della manifestazione e permetterà di ottenere riduzioni per l'accesso ai musei della zona, hotel, trasporti e impianti sportivi. La Premiere Parade al Duomo di Milano. L'evento si aprirà il 16 giugno alle 9.30 in piazza Duomo a Milano, con il taglio del nastro insieme ai rappresentanti delle istituzioni e ai ...

Pubblicità

BnB_Ferroviere : Milano Monza Motor Show 2022, tutti i modelli presenti dal 16 al 19 giugno - eventiatmilano : Milano Monza Motor Show 2022, tutti i modelli presenti dal 16 al 19 giugno - ANSA_Motori : MIMO 2022: La mappa dell'esposizione e tutti i modelli #ANSAmotori - egidio_gialdini : Maranello, venerdì 10 giugno 2022 Dal 16 al 19 giugno Ferrari sarà presente a Milano in occasione del MIMO, l’attes… - motori_it : MIMO 2022: biglietti, date, programma, mappa -

Manca meno di una settimana all'inizio di, con l'organizzazione della kermesse che ha ufficializzato la lista di modelli che saranno esposti nei giorni del salone a cielo aperto. La seconda edizione del Milano Monza Motor Show che ...Tutto pronto per l'edizionedel Milano Monza Motor Show () . Dal 16 al 19 giugno le persone potranno ammirare le auto esposte per le vie del centro di Milano, con orario prolungato dalle 9 alle 23 e accesso gratuito. ...Ufficializzata la mappa dell’esposizione dei modelli della 2ª edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, che si svolgerà dal 16 al 19 giugno 2022 Di seguito, in ordine alfabetico per brand, i modelli ...La Maddalena penitente. Un nuovo dipinto di Antonio Canova ritrovato nell'anno delle celebrazioni per il secondo centenario della sua morte ...