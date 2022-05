Milinkovic-Savic alla Juventus, salta tutto: il motivo è assurdo (Di venerdì 20 maggio 2022) La Juventus si allontana da Milinkovic-Savic; nelle ultime ore questa indiscrezione ha sconvolto il mondo bianconero. motivo da non credere. Un mercato estivo in cui la Juventus dovrà essere tra le principali protagoniste; la stagione si concluderà a Firenze con una partita in cui i bianconeri non si giocano nulla, ha messo in evidenza i limiti di una rosa obbligata, a partire dal prossimo quattordici agosto (data di inizio della nuova Serie A), ad essere la favorita per lo scudetto. Missione possibile a patto di fare un mercato importante e, da questo punto di vista, gli addii di Chiellini e Dybala non aiutano; la dirigenza, infatti, dovrà portare alla corte di Allegri quattro/cinque elementi di primissimo livello. Uno di questi, Milinkovic-Savic, ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 20 maggio 2022) Lasi allontana da; nelle ultime ore questa indiscrezione ha sconvolto il mondo bianconero.da non credere. Un mercato estivo in cui ladovrà essere tra le principali protagoniste; la stagione si concluderà a Firenze con una partita in cui i bianconeri non si giocano nulla, ha messo in evidenza i limiti di una rosa obbligata, a partire dal prossimo quattordici agosto (data di inizio della nuova Serie A), ad essere la favorita per lo scudetto. Missione possibile a patto di fare un mercato importante e, da questo punto di vista, gli addii di Chiellini e Dybala non aiutano; la dirigenza, infatti, dovrà portarecorte di Allegri quattro/cinque elementi di primissimo livello. Uno di questi,, ...

