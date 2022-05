Milano | sciopero generale | metro regolari fino alle 18

(Di venerdì 20 maggio 2022), 20 mag. (Adnkronos) - Nel giorno delloindetto dal sindacato di base i mezzi pubblici astanno proseguendo il loro servizio regolarmente, comprese lepolitane. Secondo quanto riporta Atm, le linee dellapotrebbero però subire rntamenti o risentire dellodopo le 18. A influenzare le linee dei tram, questa mattina, è stato un corteo, che a partire d9 ha attraversato le vie del centro. "I taxi saranno regolarmente in servizio", ha ricordato in una note, Stefano Salzani, presidente di Taxiblu 02.4040. "In queste ultime ore e in particolare a cominciare già dalla serata di ieri, segnaliamo un graduale aumento delle prenotazioni, anche se su numeri non elevati, rispettomedie ...

Advertising

luciano55321084 : Sindacati di base, oggi sciopero contro la guerra. Ci saranno manifestazioni in diverse città tra le quali Milano,… - oldo_bis : RT @yagrusha: Oggi vari trasporti, tra questi i treni, hanno proclamato lo sciopero contro l’invio delle armi all’Ucraina. Io, ucraina, dev… - mariamacina : RT @yagrusha: Oggi vari trasporti, tra questi i treni, hanno proclamato lo sciopero contro l’invio delle armi all’Ucraina. Io, ucraina, dev… - infoitinterno : Sciopero mezzi Milano 20 maggio: Atm e Trenord, orari e aggiornamenti oggi - infoitinterno : Milano, sciopero: corteo in centro e metropolitane regolari -

Corteo in centro aper loindetto dai sindacati di base. La manifestazione, indetta da Cub e da un centinaio di sigle sindacali, partiti, associazioni che oggi manifestano in 21 città da Nord a Sud, è '...Venerdì 20 maggio, in occasione dellogenerale proclamato dalle sigle Cub e Sgb, aci sarà un corteo per le strade del centro. Il ritrovo dei manifestanti, stando a quanto annunciato dall'organizzazione sindacale, sarà in ...Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Nel giorno dello sciopero indetto dal sindacato di base i mezzi pubblici a Milano stanno proseguendo il loro servizio ...Venerdì 20 maggio, sciopero generale dei trasporti. Si prevede un venerdì molto caldo per chi si deve spostare per lavoro o per studio. Lo sciopero ...