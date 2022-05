Milano, arriva lo psicologo comunale che aiuta gli adolescenti via WhatsApp o Telegram (Di venerdì 20 maggio 2022) A Milano nasce lo psicologo comunale dedicato agli adolescenti. Il progetto si rivolge ai circa 60mila ragazzi e ragazza, tra i 14 e i 18 anni, che risiedono in città. Dopo che Regione Lombardia ha dato il via libera ad un’altra importantissima figura, lo psicologo di base, con “AccogliMI” – questo il nome della nuova iniziativa – il Comune rilancia la sfida, per andare ad intercettare tutti quei disagi e quelle problematiche che sono collegate alla salute mentale dei più giovani in una fase delicata come quella dell’adolescenza. E soprattutto in un contesto, come quello del (post) pandemia, che lascia importanti strascichi sulla strada. Un gruppo di operatori con competenze “diversificate e multiprofessionali”, sarà a disposizione degli adolescenti attraverso i canali che maggiormente ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 20 maggio 2022) Anasce lodedicato agli. Il progetto si rivolge ai circa 60mila ragazzi e ragazza, tra i 14 e i 18 anni, che risiedono in città. Dopo che Regione Lombardia ha dato il via libera ad un’altra importantissima figura, lodi base, con “AccogliMI” – questo il nome della nuova iniziativa – il Comune rilancia la sfida, per andare ad intercettare tutti quei disagi e quelle problematiche che sono collegate alla salute mentale dei più giovani in una fase delicata come quella dell’adolescenza. E soprattutto in un contesto, come quello del (post) pandemia, che lascia importanti strascichi sulla strada. Un gruppo di operatori con competenze “diversificate e multiprofessionali”, sarà a disposizione degliattraverso i canali che maggiormente ...

