Milan, svolta nelle trattative per la cessione del club: accordo vicino con Redbird (Di venerdì 20 maggio 2022) Il fondo statunitense Redbird Capital Partners è vicino all’acquisto del Milan. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, le firme sono a un passo, dopo che s’è registrato un brusco stop nelle trattative tra Elliot – attuale proprietario del club – e il fondo del Bahrein Investcorp. Redbird è ora in pole position per l’acquisto del Milan, con un accordo che si concretizzerebbe sulla base di 1,3 miliardi di euro. L’offerta iniziale della società statunitense era di 1 miliardo. Da parte sua, Investcorp aveva messo sul piatto 1,18 miliardi di euro, ritenuti non sufficienti dalla proprietà rossonera. L’entità dell’offerta per l’acquisto del club, tuttavia, non sarebbe l’unico fattore che gioca a favore del fondo ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) Il fondo statunitenseCapital Partners èall’acquisto del. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, le firme sono a un passo, dopo che s’è registrato un brusco stoptra Elliot – attuale proprietario del– e il fondo del Bahrein Investcorp.è ora in pole position per l’acquisto del, con unche si concretizzerebbe sulla base di 1,3 miliardi di euro. L’offerta iniziale della società statunitense era di 1 miliardo. Da parte sua, Investcorp aveva messo sul piatto 1,18 miliardi di euro, ritenuti non sufficienti dalla proprietà rossonera. L’entità dell’offerta per l’acquisto del, tuttavia, non sarebbe l’unico fattore che gioca a favore del fondo ...

