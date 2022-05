Milan, Reuters: Investcorp rinuncia all’acquisto del club, trattativa sospesa (Di venerdì 20 maggio 2022) Novità importanti in merito al futuro societario del Milan. Secondo quanto raccolto da Reuters, agenzia internazionale, il fondo Investcorp si sarebbe tirato fuori dalla corsa per l’acquisto dei rossoneri. Il fondo del Bahrain non avrebbe infatti trovato l’accordo, decidendo quindi di interrompere la trattativa. Sicuramente avrà giocato un ruolo importante nella vicenda l’inserimento di Redbird, che ha offerto 1,3 miliardi di euro e sembra vicino all’accordo con il fondo Elliott. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Novità importanti in merito al futuro societario del. Secondo quanto raccolto da, agenzia internazionale, il fondosi sarebbe tirato fuori dalla corsa per l’acquisto dei rossoneri. Il fondo del Bahrain non avrebbe infatti trovato l’accordo, decidendo quindi di interrompere la. Sicuramente avrà giocato un ruolo importante nella vicenda l’inserimento di Redbird, che ha offerto 1,3 miliardi di euro e sembra vicino all’accordo con il fondo Elliott. SportFace.

Advertising

AntoVitiello : 20 maggio (Reuters) - #Investcorp ha sospeso i suoi piani per l'acquisto del #Milan, ha detto venerdì a #Reuters un… - capuanogio : ?? #Investcorp si è ritirata dalla corsa per l’acquisizione del #Milan (#Reuters) - SiiocaMilan : RT @AntoVitiello: 20 maggio (Reuters) - #Investcorp ha sospeso i suoi piani per l'acquisto del #Milan, ha detto venerdì a #Reuters una font… - H0PESTR0M : RT @capuanogio: ?? #Investcorp si è ritirata dalla corsa per l’acquisizione del #Milan (#Reuters) - johndog_ : RT @capuanogio: ?? #Investcorp si è ritirata dalla corsa per l’acquisizione del #Milan (#Reuters) -