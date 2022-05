Milan | la tifosa ‘centenaria’ | “Le vittorie del Milan sono vero delirio per me”

Advertising

Giorno_Milano : Milan, la tifosa da record: 'Ho 99 anni, voglio festeggiare un altro scudetto' - codeghino10 : RT @qn_giorno: Milan, la tifosa da record: 'Ho 99 anni, voglio festeggiare un altro scudetto' - Il Giorno - qn_giorno : Milan, la tifosa da record: 'Ho 99 anni, voglio festeggiare un altro scudetto' - Il Giorno - FrankGrimesSMM : @apmojita Tu, da tifosa del Napoli, sei andata a commentare un tifoso del Milan che si lamenta (a mio avviso giusta… - Frances54325203 : RT @diohakane: @GiovaB95 *tifosa, ultimi 3 tweet riguardano il Milan. Credo di aver inquadrato il personaggio ?? -

IL GIORNO

La famiglia Squinzi rossonera e Carnevali testimone di Marotta "La famiglia Squinzi èdel, li lasceranno vincere", uno dei tanti messaggi, letti sul web, in voga sulla sponda nerazzurra ...... ma di spirito di appartenenza e difesa civile di un'identità") sintonizzato sulla ... Sassuolo -, l'ultima delle 100 battaglie stagionali Il mare di Tropea per il riposo del guerriero, dopo ... Milan, la tifosa da record: "Ho 99 anni, voglio festeggiare un altro scudetto" C’è grande attesa per Sassuolo-Milan, ultima gara di campionato prevista domenica sera alle 18.00 al Mapei Stadium. L’impianto dei neroverdi sarà sold out per ...allerta massima per Sassuolo-Milan, in programma al Mapei Stadium alle 18, match in cui i rossoneri si giocano lo scudetto. Attesi 21.500 spettatori, dei quali 18mila tifosi milanisti pronti a ...