Milan, Investcorp si defila per l'acquisto del club rossonero (Di venerdì 20 maggio 2022) Sempre più vicino il closing per l'acquisizione del Milan da parte di Redbird. Il fondo Investcorp del Bahrain ha sospeso la trattativa Dopo le notizie di questa mattina arriva una nuova notizia in casa Milan sul fronte del passaggio di proprietà agli americani di Redbird. Secondo quanto riportato da Reuters, Investcorp, il fondo del Bahrain, avrebbe sospeso la trattativa, defilandosi dopo che non aveva trovato un accordo e superato dall'offerta americana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

