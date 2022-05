Microprocessori | l’incubo di Biden Il tour in Asia del Presidente comincia dalla Samsung

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 20 maggio 2022) Non è un caso che uno dei primi atti deldegli Stati uniti nel suo importanteininiziato oggi sia stata una visita in una fabbrica di semiconduttori. Joesi è recato presso un impianto di produzione di chip diElectronics in Corea del Sud, assieme al neosudcoreano Yoon Suk-yeol per confermare ancora una volta quanto a Washington sia considerato centrale il consolidamento delle linee di approvvigionamento dei chip come materia di sicurezza nazionale. In un momento in cui al centro del dibattito internazionale è la guerra in Ucraina e gli Usa mantengano alto il livello di tensione e polemica nei confronti della Cina,ha pensato di recarsi a Pyeongtaek, circa 70 km a sud di Seoul, per visitare l'impianto produttivo ...