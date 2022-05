Michele Merlo, papà Domenico inferocito: nuovi dettagli sulla morte del figlio (Di venerdì 20 maggio 2022) Non manca molto per l’anniversario della morte di Michele Merlo ed ancora emergono dettagli raccapriccianti sulla vicenda Il papà del compianto cantante di Amici è avvelenato ancora, a distanza di un anno, da quanto è accaduto a suo figlio in circostanze poco chiare. Adesso sono emersi nuovi dettagli sulla sua morte. Il 6 giugno si L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Non manca molto per l’anniversario delladied ancora emergonoraccapricciantivicenda Ildel compianto cantante di Amici è avvelenato ancora, a distanza di un anno, da quanto è accaduto a suoin circostanze poco chiare. Adesso sono emersisua. Il 6 giugno si L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

fanpage : Parla il papà di Michele Merlo: 'È stato vittima di malasanità' - ladymovn : RT @trasilenziFZ: Per 8 mesi si è detto che Alex somigliasse a Michele Merlo. Stesso microfono verde e nero, l'essere 'malinconici', hanno… - c_h_i_a_r_aa : RT @trasilenziFZ: Per 8 mesi si è detto che Alex somigliasse a Michele Merlo. Stesso microfono verde e nero, l'essere 'malinconici', hanno… - an12frnc : RT @trasilenziFZ: Per 8 mesi si è detto che Alex somigliasse a Michele Merlo. Stesso microfono verde e nero, l'essere 'malinconici', hanno… - DonnaGlamour : Chi è Domenico Merlo, il padre di Michele Merlo “Mike Bird” di Amici 16 -