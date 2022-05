“Mi piace e sono sicuro di piacerle”. Isola, nuova coppia in vista ma quanti dubbi tra i naufraghi (Di venerdì 20 maggio 2022) Da pochi giorni all’Isola dei Famosi sono sbarcati nuovi naufraghi e uno di loro già sembra intenzionato a fare coppia in Honduras: Gennaro Auletto con Estefania Bernal, la concorrente che fino a poco tempo fa era “impegnata” con Roger Balduino. Una storia già finita, dopo lo sbarco della ex di lui. Nell’ultima diretta sono sbarcati Marco Maccarini, Pamela Petrarolo, Gennaro Auletto e Luca Daffrè, i due bellocci del gruppo come anticipato da Ilary Blasi. E Gennaro Auletto, modello napoletano ha subito confidato a Guendalina Tavassi di non essere indifferente al fascino della bella Estefania Bernal. Estefania Bernal e Gennaro Auletto, cosa sta succedendo all’Isola “Sì certo mi piace è una bella ragazza”, ha detto della collega modella. E si è detto anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Da pochi giorni all’dei Famosisbarcati nuovi naufraghi e uno di loro già sembra intenzionato a farein Honduras: Gennaro Auletto con Estefania Bernal, la concorrente che fino a poco tempo fa era “impegnata” con Roger Balduino. Una storia già finita, dopo lo sbarco della ex di lui. Nell’ultima direttasbarcati Marco Maccarini, Pamela Petrarolo, Gennaro Auletto e Luca Daffrè, i due bellocci del gruppo come anticipato da Ilary Blasi. E Gennaro Auletto, modello napoletano ha subito confidato a Guendalina Tavassi di non essere indifferente al fascino della bella Estefania Bernal. Estefania Bernal e Gennaro Auletto, cosa sta succedendo all’“Sì certo miè una bella ragazza”, ha detto della collega modella. E si è detto anche ...

