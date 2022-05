“Mi ha dato 11mila euro” La famosa e bella modella ha detto sì a quella perversione del fan | esaudita

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 maggio 2022) Benper la. Il suo volto sta spopolando su OnlyFans e il suo nome sta diventanto uno dei più chiacchierati di sempre. La, ragazza transgender, ha ammesso nel corso di un’intervista di aver ricevuto una somma da capogiro per aver spedito le unghie dei suoi piedi a un utente. Il suo nome è Alexis Healy e le sue recenti dichiarazioni sono diventate una delle notizie che ha fatto più scalpore in rete. Nel corso di un’intervista laavrebbe ammesso di aver ricevuto la cifra choc: “Quando la persona mi ha inviato un messaggio per la prima volta chiedendomi di acquistarle, non pensavo fosse serio”, confessa dopo aver esaudito ladel fan costata ben. Alexis Healy prosegue nel racconto: ...