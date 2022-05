Meteo | anticipo d’estate sull’Italia | aumenta il caldo sulla penisola

(Di venerdì 20 maggio 2022) Non si arresta ilitaliana, infatti avremo ancora un rinforzo dell’anticiclone africano: cosa succede. La situazionerologicaè in continua evoluzione, con lache dovrò affrontare un nuovo aumento della pressione anticiclonica. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sul Paese. Dopo uno degli inverni meno L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

andreastoolbox : Meteo Sicilia: anticipo d'estate tra il weekend e la prima parte della settimana. In arrivo picchi di 32-34°C. I de… - viverefano : Meteo, il caldo gioca d'anticipo: nel weekend temperature estive e bel tempo - flash_meteo : #wikiclima #temperature ieri, superati per la prima volta 30°C nel 2022 (30.7 a Peretola). Dal 1955 a oggi si osser… - Anna33245362 : RT @rtl1025: ?? #Meteo e clima. Questo weekend attese temperature da record, si parla di un vero e proprio anticipo d'#estate! Proviamo a c… - rtl1025 : ?? #Meteo e clima. Questo weekend attese temperature da record, si parla di un vero e proprio anticipo d'#estate! P… -

UDINE. Mai, da quando l'Osservatorioregionale dell'Arpa registra in maniera sistematica le temperature, c'è stata una seconda ...che sta regalando giornate soleggiate e quasi und'estate.Battute a parte, non sfugge a nessuno che l'della stagione estiva sta diventando ...LECCE: Alta pressione e sole pieno sulla città di Lecce e tutta la provincia fino al weekend e per l'...Da venerdì 20 e nel weekend del 21 e 22 protagonisti delle condizioni meteo sull'Italia saranno ancora sole e caldo anomalo. L’Europa sud-occidentale è alle prese con una precoce ondata di calore e a ...Come spiega il meteorologo nella giornata di domenica registreremo i primi picchi di 32-34°C tra la Piana di Catania, la valle del Simeto, l’entroterra siracusano e il Calatino e punte di 30-31°C ad A ...