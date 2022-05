Messi-Psg, è già finita? Contatti in corso per il ritorno al Barcellona (Di venerdì 20 maggio 2022) E’ agli sgoccioli la stagione con la maglia del Psg e, forse, anche l’avventura in Francia. Leo Messi non si è ambientato nella nuova esperienza, il suo rendimento in campo non è stato all’altezza e potrebbe verificarsi un ritorno alle origini. Il futuro del calciatore è sempre più incerto, secondo le ultime indiscrezioni Messi non si sarebbe adattato in Francia e avrebbe manifestato tutte le perplessità per le situazioni dentro e fuori dal campo, dal calcio alla vita francese. Il Barcellona è pronto ad accoglierlo a braccia aperte, il rapporto umano è ancora fantastico ma anche dal punto di vista tecnico Messi è in grado di fare la differenza in Spagna. Il club blaugrana sta valutando la fattibilità dell’operazione, il desiderio del calciatore potrebbe fare la differenza. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) E’ agli sgoccioli la stagione con la maglia del Psg e, forse, anche l’avventura in Francia. Leonon si è ambientato nella nuova esperienza, il suo rendimento in campo non è stato all’altezza e potrebbe verificarsi unalle origini. Il futuro del calciatore è sempre più incerto, secondo le ultime indiscrezioninon si sarebbe adattato in Francia e avrebbe manifestato tutte le perplessità per le situazioni dentro e fuori dal campo, dal calcio alla vita francese. Ilè pronto ad accoglierlo a braccia aperte, il rapporto umano è ancora fantastico ma anche dal punto di vista tecnicoè in grado di fare la differenza in Spagna. Il club blaugrana sta valutando la fattibilità dell’operazione, il desiderio del calciatore potrebbe fare la differenza. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

RoyNemer : Lionel Messi training with PSG. - goal : Lionel Messi in PSG training ?? - PSG_inside : ? @KMbappe x Leo Messi #MHSCPSG I 0-1 - CalcioWeb : Leo #Messi potrebbe subito lasciare il #Psg: avviati i primi contatti per il ritorno al #Barcellona - Sport_Fair : #Messi-#Psg: è già finita? Contatti in corso per il ritorno al #Barcellona -