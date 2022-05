Mercato Roma, Totti: “Lunedì parlo con Dybala” (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – “Vedremo se riusciremo a portare” Paulo Dybala “a Roma”. Lo dice, ai microfoni di Sky Sport, la bandiera della Roma Francesco Totti in merito alla possibilità di ingaggiare Paulo Dybala, che ha concluso dopo 7 anni la sua avventura alla Juventus. “Lunedì lo incontrerò e spero di convincerlo. Siamo a Milano per la partita di Eto’o, giocheremo insieme e gli darò qualche consiglio, cercherò di mettergli qualcosa in testa, speriamo di riuscirci. Sempre che la Roma sia della mia stessa idea”. Totti non fa parte dell’organigramma della Roma e alle domande su un eventuale rientro nella società giallorossa risponde: “A chi non piacerebbe essere alla Roma? Conosciamo le problematiche che ci sono state ma la ... Leggi su funweek (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – “Vedremo se riusciremo a portare” Paulo“a”. Lo dice, ai microfoni di Sky Sport, la bandiera dellaFrancescoin merito alla possibilità di ingaggiare Paulo, che ha concluso dopo 7 anni la sua avventura alla Juventus. “lo incontrerò e spero di convincerlo. Siamo a Milano per la partita di Eto’o, giocheremo insieme e gli darò qualche consiglio, cercherò di mettergli qualcosa in testa, speriamo di riuscirci. Sempre che lasia della mia stessa idea”.non fa parte dell’organigramma dellae alle domande su un eventuale rientro nella società giallorossa risponde: “A chi non piacerebbe essere alla? Conosciamo le problematiche che ci sono state ma la ...

