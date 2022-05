Advertising

Gazzetta_it : #Inter Acerbi, Cambiaso, Romagnoli e... Ecco chi potrebbe prendere il posto di Bastoni - sportmediaset : Perisic verso l'addio all'Inter: c'è già l'accordo con il Chelsea #Sportmediaset #Perisic #Chelsea… - CorSport : #Dybala, che intrigo: la #Roma in attesa, l'#Inter fa i conti ?? - CalcioOggi : Dybala, che intrigo: la Roma in attesa, l'Inter fa i conti - Corriere dello Sport - sportli26181512 : Mercato Inter: #Bastoni da #Conte blinda Lautaro. La mossa #Perisic: A due giorni dall’ultima giornata, con il sogn… -

Antonio Conte lo ha messo al primo posto dei rinforzi per la difesa: considera (a ragione) " Basto " una sua creatura perché, se è vero che l'lo aveva acquistato (con una vera intuizione) prima ...... però, i festeggiamenti - o la tremenda delusione, in caso di sorpasso dell'all'ultima curva -... Poi sarà solo tempo di, e la rosa rossonera ha qualche posizione da rinforzare. Una in ...A due giorni dall’ultima giornata, con il sogno del sorpasso scudetto ancora realizzabile, il club nerazzurro inizia a mettere a punto le strategie per il futuro ...Vincere o non vincere non è affatto un dilemma, è piuttosto una grossa opportunità per cambiare (in meglio) il futuro. Anche sul fronte mercato, dall’ingaggio di Leao alla necessità dei nerazzurri di ...