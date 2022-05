Mercati, ancora male Wall Street che entra ufficialmente in fase “orso”. A picco Tesla che da inizio anno perde il 46% (Di venerdì 20 maggio 2022) Non si ferma la discesa dei listini statunitensi. Anche oggi Wall Street è in rosso con l’S&P500 (l’indice azionario che raggruppa le prime 500 aziende quotate) perde l’1,8%, il Nasdaq più del 2%. Quest’ultimo listino è zavorrato da Tesla che lascia sul terreno circa il 10%. Le notizie su abusi sessuali commessi da Elon Musk, smentite dall’imprenditore, non aiutano di certo ma sono settimane che il titolo del produttore di auto elettriche è in sofferenza. Da inizio anno il valore delle azioni si è quasi dimezzato. Rispetto ai massimi toccati lo scorso 3 gennaio l’indice S&P500 è in discesa del 20%, cifra che, per gli appassionati, sancisce l’ingresso del mercato in una fase “orso” ossia ribassista. Continuano a scendere anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Non si ferma la discesa dei listini statunitensi. Anche oggiè in rosso con l’S&P500 (l’indice azionario che raggruppa le prime 500 aziende quotate)l’1,8%, il Nasdaq più del 2%. Quest’ultimo listino è zavorrato dache lascia sul terreno circa il 10%. Le notizie su abusi sessuali commessi da Elon Musk, smentite dall’imprenditore, non aiutano di certo ma sono settimane che il titolo del produttore di auto elettriche è in sofferenza. Dail valore delle azioni si è quasi dimezzato. Rispetto ai massimi toccati lo sc3 gennaio l’indice S&P500 è in discesa del 20%, cifra che, per gli appassionati, sancisce l’ingresso del mercato in una” ossia ribassista. Continuano a scendere anche ...

