Melito, medico picchiato da paziente: "Mi ha colpito alla testa e ho visto colare il sangue"

Ha raccontato l'aggressione subita all'interno della guardia medica ad opera di un suo paziente. Il dottore – intervistato da Teleclubitalia – ha fornito i dettagli di quei momenti da incubo che ha vissuto la sera del 18 maggio, quando è stato picchiato con un oggetto contundente per essersi rifiutato di fornire un certificato falso.

